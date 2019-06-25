ميرنا وليد - بيروت - كرمت مدارس طيبة الدولية برئاسة الخبيرة التربوية ‎د.صبورة السيد نجوم دراما رمضان الذين تألقوا هذا العام وذلك خلال الاحتفال بتخرج دفعة 2019 والذي أقيم بأحد الفنادق المصرية بحضور الخريجين واسرهم والشخصيات العامة ونجوم المجتمع، لتكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة، ومدير المدرسة واساتذة المدرسة وبدأ الحفل بدخول طابور الخريجين وتقديم بعض الفقرات للطلب.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- تكريم أحمد السقا ونجوم دراما 2019 من مدارس طيبة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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