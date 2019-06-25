خاص وبالفيديو- فادي أندراوس يعلق على ثنائيته مع روان طحطوح وعلى أدائه في "حبيبي اللدود"

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان ​فادي أندراوس​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

تحدث فادي عن دوره في مسلسل "​حبيبي اللدود​" الذي عكس الواقع واجواء الحرب اللبنانية، وقال انه عاش في الملجأ في فترة الحرب خلال طفولته، ويتذكر اليوم كيف كان يمضي لياليه خلال الحرب.

من ناحية دوره في "حبيبي اللدود" قال فادي انه أعطى صوتا خاصاً بشخصية "مجدي" التي جسدها، وان هناك مشاهد لم يكن راضياً عنها لانها كانت بصوت "فادي وليس مجدي"، فهو هكذا كان يرى مجدي بصوت ومظهر معينين.

أما عن ثنائيته مع الممثلة روان طحطوح، فقال انها كانت مميزة، والناس رأوا هذا الأمر.

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لمعرفة كل ما قاله الفنان فادي اندراوس، تابعوا المقابلة بالفيديو.