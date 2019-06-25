شاهدوا.. خطأ قاتل يدفع بلصٍّ لإطلاق النّار على نفسه!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:50 مساءً - وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المتاجر في مدينة سان ميغيل دي توكومان الأرجنتينية، عملية سطو مسلح على المتجر.
وهدد السارق صاحب المتجر بمسدس كان يحمله، وأخذ جميع الأموال. وعند توجهه إلى إلى خارج دخل أحد الأشخاص إلى المحل، مما اضطر السارق إلى أن يعود إلى الداخل ويجبر الشخص على رفع يديه وعدم الاتصال بالشرطة.
لكن اللص ارتكب خطأً قاتلاً وأخفى المسدس خلف حزام سرواله، وأطلق النار عن طريق الخطأ على نفسه، مما تسبب في إصابته بجروح، وهنا رمى المال وخرج من المتجر وسقط بالقرب من دراجته.
وفي وقت لاحق، لقي اللص مصرعه في المستشفى، والذي كان قد سرق أحد المارة ومتجر آخر في ذلك اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. خطأ قاتل يدفع بلصٍّ لإطلاق النّار على نفسه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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