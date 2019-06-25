كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:50 مساءً - حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة في برنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي المصري عمرو الليثي والذي يذاع على قناة النهار .
وتحدثت غادة عبد الرازق عن مسلسل حدوتة مرة الذي عرض برمضان 2019 وعن الدور الذي قامت بتجسيده في المسلسل والتي وافقت عليه على حسب قولها : ” كنت عايزة أغير جلدي ” .
حيث كشفت إنها مازالت إلى الآن متأثرة بشخصية ” مرة ” وإنها أثرت على نفسيتها بشكل كبير وسببت لها حالة نفسية لصعوبة الشخصية فهي من الأدوار المركبة الشريرة .
وأضافت : ” أنا بروح لدكتور نفسي من قبل مسلسل حدوتة مرة ولسه بروح لإني مازلت متأثرة بهذا العمل ودوري تسبب لي في حالة اكتئاب ، ودايما في البيت يقولولي ارحمينا شوية ” .
ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور خلال شهر رمضان .
مسلسل حدوتة مرة من بطولة غادة عبد الرازق ومجدي كامل وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف وأحمد صفوت ومحمد شاهين ومحمد مهران وعبد الرحمن أبو زهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ” حدوتة مرة ” .. غادة عبد الرازق مصابة بالاكتئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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