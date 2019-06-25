أول ظهور واضح لـ ليا ابنة نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعها بطفلتها "ليا" في أول ظهور واضح لها منذ ولادتها في شهر فبراير الماضي.

وعلقت نانسي على الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة كاجوال قائلة "صباح الخير من ليا".

وكانت نانسي نشرت صورة من قبل وهي ترضع ليا في مبادرة منها لدعم الرضاعة الطبيعية وحول أهميتها للطفل.

جدير بالذكر، أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم، الذي أنجبت منه بناتها ميلا، إيلا وليا.

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