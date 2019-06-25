فيديو.. فشل ذريع لحفلتي عايض وأنغام في جدة.. سوء تنظيم ومقاعد فارغة!

تفاجأ الفنّان السّعوديّ، عايض، والفنّانة المصريّة، أنغام، بضعف كبير في الحضور الجماهيري لحفلهما، الذي أقيم مساء السبت، داخل الصّالة المغطّاة بمدينة الملك عبدالله الرّياضيّة في جدّة. وبقيت الكثير من المقاعد فارغة، لأنّ الحضور الجماهيريّ لم يتجاوز ألف شخص، إن لم يكن أقل، في صورة تعكس عزوف الجماهير تدريجيًا عن الحضور لمثل هذه الحفلات لعدّة أسباب، منها ارتفاع أسعار التّذاكر التي وصلت لأربعة آلاف ريال سعودي، كما أنّ سوء التّنظيم، وضعف الكوادر العاملة، كان هو الآخر أحد الأسباب المهمّة. وبدا واضحًا على الفنّان عايض الإرتباك، وخروجه كثيرًا عن الفرقة الموسيقيّة، فأصبح يحاول انهاء وقته بالحديث مع أحد الجماهير، كما كان من المفترض أنْ ينهي وصلته خلال ساعتين، ولكنّه اكتفى بساعة ونصف، ومن ثم غادر مسرعًا وكأنّه غاضب ممّا شاهده.

في المقابل؛ تفاجأت أنغام بضعف الحضور، وعلى إثر ذلك حاولت جاهدة إنهاء وصلتها بتقديم الأغاني الجاهزة بشكل سريع، حتى أصبح الجمهور الحاضر للحفل يخرج من الصاله تدريجيًا. وفي سياق ذلك؛ قال أحد المنظّمين للحفل وفقًا لمجلة “فوشيا”، إنّ إحدى شركات المقاولات، هي المسؤولة عن تنظيم الحفل، ممّا جعله يظهر بهذا المظهر المخجل، وهو بالتّأكيد أمر مخالف للأنظمة. يُذكر، أنّ الحفل يأتي ضمن حفلات “موسم جدة”، والتي انطلقت منذ أقلّ من شهر في المدينة.