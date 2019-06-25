محمد هنيدي يجول العالم بـ “هنيدي لايف” مع هذا الفنان اللبناني

يستعد النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي ليجول العالم بأول “ستاند أب كوميدي” يقوم به منذ انطلاق مسيرته الفنية، حيث أعلن في مؤتمر صحفي أقيم في دبي منذ ساعات عن موعد انطلاق الجولة التي ستجول في كل انحاء العالم وستبدأ اولاً من الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 22 ايلول/سبتمبر المقبل.

وتحت عنوان “هنيدي لايف”، بدأ الفنان محمد هنادي الترويج للعرض، حيث لفتنا مشاركة الفنان اللبناني شادي الناشف الذي سيكون مسؤولاً عن موسيقى العرض والتي ستكون أغلبها معتمدة على موسيقى الجاز.

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“الناشف” كتب على حسابه على موقع “انستغرام” الى أنه متحمس جداً ليكون جزءاً من هذا العرض.

ولا شك في ان هذه التجربة ستكون مختلفة وذات نقلة نوعيّة لـ “شادي” في العمل الفني، خاصة ان محمد هنيدي اختاره من بين العديد من الموسيقيين.

أيضا يشارك في العرض الممثلة ندى موسى، والتي تعد التجربة الثانية لها مع “هنيدي” بعد مسرحية “3 أيام فى الساحل”. وقد عبّرت عن مدى سعادتها بهذه التجربة.

خلال المؤتمر الصحفي، لفت “هنيدي” الى أنه اعتاد أن يقدم كوميديا هادفة تلتزم دائمًا بالعادات والتقاليد، الأمر الذي يجعله بعيدًا عن الاشتباك مع الرقابة. وأشار ان الفكرة المأخوذة عن عرض الستاند أب كوميدي أنه يتناول مادة جريئة لدرجة لا يتقبله الجمهور أو العائلات التي تحضر لمشاهدة العرض لذلك هو اعتمد اسلوباً مغايراً وسيقدّم محتوى “عمره ما هيخبط فى الرقابة”.