بالصورة- نانسي عجرم تكشف للمرة الأولى عن وجه ابنتها ليا

بعد خمسة أشهر على وضع مولودتها الثالثة، فاجأت النجمة نانسي عجرم الجمهور بنشر صورة لها مع ابنتها “ليا” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

نانسي علقت على الصورة قائلة: “صباح الخير من ليا”.

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الصورة نالت اعجاب الجمهور الذي علّق بأجمل الكلمات خاصة أن صاحبة “ما تجي هنا” عمدت من خلال الصورة الى الكشفت لأول مرة عن وجه ابنتها “ليا” بالكامل.

نذكر ان نانسي رُزقت بـ ليا أول شباط الفائت.