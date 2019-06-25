كيندال جينر بفستانٍ من علامة تجاريّة ناشئة.. والشّركة تعلنُ نفاد الكميّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعشق النجمات ارتداء فساتين العلامة الفرنسية الناشئة "Reformation"، في موسم الصّيف، وعلى سبيل المثال، ربما تتذكّرين العارضة الشّابّة، كايا جربر، التي قامت مؤخرًا، بارتداء فستان ميدي صيفيّ، باللّونين الأزرق والأبيض، من العلامة نفسها، ما أدّى إلى نفادها من المخازن. ومن جهتها اختارت عارضة الأزياء الأمريكية، كيندال جينر، فستانًا مختلفًا تمامًا، عن فستان جربر، لكن كلا الفستانين أتى بصيحة رئيسيّة مشتركة، وهي القماش المجعّد.

وتميّز فستان جينر القصير، بكونه مصنوعًا من الكتّان المطبّع بطبعة جلد الفهد، ويأتي بحمالات السباغيتي، وتوب مجعّد، وحوافّ مكشكشة، يبلغ سعره 198 دولارًا، وقامت بتنسيقه مع حقيبة "باغيت" الصغيرة، من علامة "لوي فيتون"، بسعر 1320 دولارًا، وبوط أسود جلديّ فوق الرّكبة، وهو خيار غير متوقّع في أواخر حزيران/يونيو، وبلغ سعره 795 دولارًا.

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وتميزت العديد من القطع الأكثر شهرةً من "Reformation"، لهذا الموسم، بالنمط المجعّد، إذ يبدو أن عشاق العلامة التجارية مغرمون بنمط التسعينيات الجميل.

ومثلما حدث لفستان جربر، فقد أعلنت العلامة التجارية عن بيع فستان جينر سريعًا، بعد ارتدائها له في شوارع مدينة نيويورك، لكنه لا يزال متاحًا باللون الأسود، وهناك الكثير من قطع العلامة الفرنسية المذهلة، والمزينة بطبعة الفهد، والمتاحة في متاجر العلامة.