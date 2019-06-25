تزوج 7 مرات وهذا رأيه في عمرو دياب.. حكايات محرم فؤاد في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلّت أمس ذكرى ميلاد المطرب الراحل محرم فؤاد، أحد أهم نجوم الزمن الجميل، والذي تألق في الغناء والتمثيل وقدم أعمالًا ناجحة عصية على النسيان.

وُلد فؤاد في 24 يونيو 1934، وقدمه المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، وكان وقتها في الخامسة والعشرين، أما على مستوى الغناء تعاون محرم مع الملحن بليغ حمدي والموسيقار فريد الأطرش، قبل أن يقوم بتلحين أغنياته بنفسه.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي محطات من حياة محرم فؤاد:

البداية الفنية

قال فؤاد خلال حوار له في برنامج "لسة فاكر" مع الإعلامية نهال كمال، إن بدايته الفنية كانت عن طريق المنتج حسن رمزي، الذي وقع معه عقد احتكار لمدة 5 سنوات، مضيفًا أنه قابل بعدها المخرج حسن الصيفي، الذي رشحه للمخرج هنري بركات، وأسند له بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

وأضاف فؤاد أن بركات قال له: "هو دا حسن.. هو دا حسن"، مشيرًا إلى أنه قابل الفنانة سعاد حسني بعد أسبوع من توقيع العقود، موضحًا أن سبب نجاح الفيلم يعود لبركات.

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وتابع فؤاد أن من علامات نجاحه في الفيلم، ظهور نوع سجاد يحمل اسم "رمش عينه"، تيمنًا بالأغنية التي أداها في الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك موقف لا ينساه، عندما ترك التصوير وسافر إلى الإسكندرية، وبحث عنه المخرج والمنتج ولم يجداه، فنشرا إعلانًا في الجرائد: "نداء إلى محرم فؤاد" موضحًا أن هذا الأمر علمه الالتزام.

برنامج لسة فاكر

الحياة الشخصية

يعد الراحل محرم فؤاد من أكثر الفنانين من حيث عدد الزيجات، التي وصلت إلى 7 مرات، كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

وكانت الزيجة الرابعة لفؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا"، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة، وآخر زيجاته كانت المذيعة التلفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002.

عايدة رياض تتحدث عن زواجها من محرم فؤاد

رأي صادم في الفنانين

حلّ فؤاد ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم" وخلال اللقاء سأله أحد المتصلين عن رأيه في المطربين هاني شاكر وعلي الحجار، فقال محرم إن هاني شاكر لا يصلح إلا لأغاني الأطفال، وأنه لو غنى للأطفال فقط سيصبح نجمًا كبيرًا لأنه لا يصلح للأغاني الرومانسية.

وعند سؤاله عن علي الحجار، قال: "ينفع قائد للكورال، لكن لا يصلح كمطرب"، أما عن رأيه في عمرو دياب، فقال إنه يصلح في دور "واد بمبوطي من بورسعيد يغني بالسمسية".

رأي صادم من محرم فؤاد

الوفاة

توفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68، بعد أن ترك قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين. ​