اليسا تردّ على نوال الزغبي ونجوى كرم: “يفشّوا خلقن”

أكّدت الفنانة اليسا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته على هامش إحيائها حفلاً فنياً ضمن مهرجانات “موازين” في المغرب، الى أن وجودها في شركة روتانا يستفز كثيرين.

ورداً على سؤال للزميل عماد هواري الذي تحدث عن مهاجمة النجمات لها كما حصل مع الفنانة نوال الزغبي خلال حلولها ضيفة في إحدى المقابلات، أجابت اليسا “انا عاملة جو بـ روتانا” لأن وبحسب رأيها، وجودها في الشركة يستفز الكثيرات وقالت “ليش لأ يحكوا ويفشوا خلقن.. انا ما برد”.

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وعن التعاون بينها وبين خبير التجميل بسام فتوح، لم تشأ اليسا الحديث بالموضوع تاركة لـ “فتوح” أن يكشف عن كل التفاصيل الاسبوع المقبل في حفل سيقام في لبنان.

ورداً على سؤال هل سيكون هناك عطر بإسمها، أكّدت اليسا الى أنها لا تريد أن تطرح عطراً بإسمها حالياً لأن الجميع قدّم بإسمه عطراً وقالت “مع احترامي للجميع انا بحب اعمل شي ما بحب حدن يكون عم يعملو”.

ورداً على سؤال هل جرّبتِ عطر الفنانة نجوى كرم الذي أطلقته مؤخراً، قالت “لا.. ما بعتتلي ال parfum”.–