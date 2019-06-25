نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 47 دقيقة مضت التعليقات على باريس تجمع سمراء الهند وشقراء “لعبة العروش” في رحلة عائلية مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: شوهدت نجمة لعبة العروش “صوفي تيرنر” وزوجها المطرب الأمريكي “جو جوناس” في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وسط شائعات بأنهما سيعقدان حفل زفاف ثاني في فرنسا بنهاية هذا الأسبوع.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، أن الممثلة البريطانية وزوجها الموسيقار الأمريكي، ظهرا أثناء ذهابهما في رحلة عائلية بالقارب في نهر السين مع العائلة والأصدقاء، حيث انضم إليهما “نيك جوناس”، شقيق “جو” وزوجته نجمة بوليوود السمراء “بريانكا تشوبرا”.

وظهرت “صوفي” التي أدت دور “سانسا” بالدراما الأمريكية الأشهر “لعبة العروش”، في حالة نفسية وصحية جيدة، برفقة زوجها الذي تزوجته في حفل صغير في لاس فيغاس الشهر الماضي، إلا أن أنباءً تحدثت عن أن هذا التجمع العائلي، يأتي من أجل حضور حفل زفاف ثانٍ أكثر فخامة.

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وشاركت “صوفي”، و”جو”، صورة لهما أمام برج إيفل الفرنسي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، وكتب أحد أصدقائهما في التعليقات: “أسبوع واحد للذهاب.. أراك في حفل الزفاف!”.

وتم التقاط عدد من الصور للثنائي “تشوبرا” و”نيك” في العاصمة الفرنسية، فيما كانا يتجولان قبل الصعود على متن قارب، للقاء أفراد العائلة والأصدقاء.