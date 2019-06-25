فيديو- شريف مدكور يوجه رسالة إلى أسرة قناة "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): وجه الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج "4 شارع شريف" المٌذاع على قناة الحياة، شكرًا خاصًا لأسرة قناة النهار والقائمين عليها. وقال مدكور في بث مباشر على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك": "شكر خاص لأسرة قناة النهار لاهتمامهم بزيارتي أثناء وجودي في المستشفى لتلقي العلاج ومنهم علاء الكحكي وحنان مدني ووليد عبدالمنعم، ودينا فاروق، وشريف عفيفي ومحمود سعد ودعاء فاروق". Advertisements وأضاف: "أنا عامل الفيديو مخصوص عشانكم"، قائلًا: "ولحد دلوقتي الناس لسة بتكلمني وتطمن عليا.. بشكركم يا محترمين". وأعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بالسرطان، ليبدأ رحلة العلاج في أبريل الماضي.

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