شاهد.. مدحت شلبي يتفاجأ ان الشعب الموريتاني يتكلم العربية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:55 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حلقة اول من أمس الأحد من برنامج “أفريقيا مساء الأنوار” للإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة نايل سبورت، والتي استضاف خلالها شاب موريتاني مقيم في مصر.
ويظهر مدحت شلبي في الفيديو وهو يسأل شاب موريتاني “تعلمت اللغة العربية في موريتانيا” وبعد ان اخبره الشاب انه تعلم العربية من سنين طويلة ثم سأله “الشعب الموريتاني بشكل عام يتكلم عربي” متفاجأ ان العربية هي لغة موريتانيا.
وقد علق مدحت شلبي على الفيديو المتداول واعترف بخطأه حول موريتانيا كما عبر عن سعادته بذلك وهو ما اعتبره دليلا على متابعة البرنامج.
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