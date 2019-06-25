شاهد.. ناهد السباعي تستمتع بالصيف بالمايوه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:55 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي صورا جديدة لها بالمايوه وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ناهد السباعي في الصور وهي مستلقية على رمال البحر وترفع قدمها، ويظهر أنها ترتدي ثياب البحر، وتخفي ملامحها بقبعة كبيرة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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