تايلور سويفت تتخطي الـ55 مليون مشاهدة بكليب You Need To Calm Down

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 رغم إتهام البعض للنجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت بإنها قامت ب” نحت ” عدد من مشاهد كليب party للنجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، والذي قدمته في 2011 في كليبها الاخير “You Need To Calm Down” ، إلا ان كليب تايلور مازال يحصد النجاحات، حيث وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير “يوتيوب” لأكثر من 55 مليون مشاهدة . كليب “You Need To Calm Down” ضم عدد كبير من أهم وأشهر النجوم العالمين من أبرزهم النجم رايان رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس، والممثلة لافيرن كوكس وآدم لامبيرت وبيلى بورتر، كذلك النجمة العالمية كاتى بيرى . والجدير بالذكر أن إطلالة المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، مؤخرا، في حفل مجلة Time الأمريكية، احتفالا بـ 100 شخصية مؤثرة في العالم من المشاهير، قد حظيت على إجاب الكثيرين، وذلك بسبب بساطتها وظهورها بشكل مختلف عن باقي إطلالاتها السابقة. وكشف صاحب دار أزياء J Mendel لـ موقع ET أن تايلور سويفت قد شاركت بنفسها في تصميم الفستان الأصفر وكان لديها آراء قوية وأفكار من أجل الظهور بإطلالة ولوك يغير منها كثيرا، لافتا الى أنها اضافت الأكمام للفستان لأن تصميمه الأصلي يختلف عما ظهرت به النجمة العالمية خلال الحفل السنوي.

