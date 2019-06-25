"الحياة السرية للحيوانات المنزلية".. 6 تفاصيل لم ينتبه لها الجمهور

حقق الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن The Secret Life Of Pets "الحياة السرية للحيوانات المنزلية" نجاحًا كبيرًا متجاوزًا حاجز الـ200 مليون دولار عالميًا رغم طرحه منذ أيام معدودة فقط.

يأتي الفيلم في أعقاب جزء أول ناجح، حرص صناعه على تسلية الجمهور من صغار السن ومن الكبار أيضًا بتضمين مفاجآت وإسقاطات لروايات وأفلام جماهيرية كحافز إضافي يدفعهم لمشاهدة الفيلم.

ويستعرض موقع "سكرين رانت" الأمريكي في التقرير التالي أبرز المفاجآت التي لم ينتبه لها الجمهور في الجزء الأول من فيلم "الحياة السرية للحيوانات الأليفة".

1- اسُتلهم من رواية "مزرعة الحيوانات" لجورج أورويل





أطلق صناع سلسلة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" اسم "سنو بول" أو كرة الثلج على شخصية الأرنب الشرير الذي ارتكزت عليه أحداث الجزء الأول لسلسلة الأنيميشن، في إشارة إلى أحد الخنازير في كتاب Animal Farm "مزرعة الحيوانات" للكاتب الشهير جورج أورويل.

تشابهات "سنوبول" في الرواية والفيلم تتجاوز الاسم لبعض التفاصيل الشخصية، إذ يتشارك الاثنان في رغبتهما في الثورة ضد البشر وقواعدهم المجحفة تجاه الحيوانات.

2- يشبه "توي ستوري"





يحاول فيلم "الحياة السرية للحيوانات المنزلية" الإجابة عن السؤال نفسه الذي يطرحه فيلم الأنيميشن Toy Story "حكاية لعبة" ولكن بدلًا من الإجابة عما تفعله الألعاب خلال غياب البشر، يجيب عن ماذا تفعل الحيوانات الأليفة خلال غيابنا.

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3- أبطال الفيلم





يضم الفيلم مجموعة متنوعة من ممثلي هوليوود، قد يتفاجأ البعض من وجود هذا الكم من الأسماء الكبيرة في عمل واحد، إذ يقوم بدور الأرنب "سنو بول" الممثل كيفن هارت، أما الكلب دوك فيقوم بدوره الممثل أريك ستونستريت الذي عرفناه من مسلسل Modern Family "عائلة عصرية"، كذلك يشارك الممثل المخضرم هاريسون فورد بدور "روستر".

4- إسقاط لفيلم Boyz N the Hood





يتضمن فيلم "الحياة السرية للحيوانات المنزلية" مرجعًا لفيلم الدراما Boyz N the Hood "شباب الحي"، إذ اقتبس صناع الفيلم مشهد وفاة صديق الأرنب "سنو بول"، البط "ريكي" من المشهد الصادم لوفاة الشاب الرياضي المجتهد "ريكي" بين أذرع صديقه بعد إصابته بطلق ناري.

5- اقتباس من فيلم Alien





في أحد مشاهد "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" يظهر ثعبان أليف من زي إحدى السيدات في مشهد يشبه كثيرًا لحظة خروج الكائن الفضائي من صدر ضحيته في فيلم Alien.

ومع صعوبة لفت انتباه الأطفال إلى هذه الإسقاطات، حرص صناع الفيلم على تضمين بعض الإسقاطات من أفلام أنيميشن أخرى، مثل Despicable Me "ديسبيكبل مي"، حيث يظهر بطل الفيلم "جورو" بنفسه في أحد المشاهد، كذلك يتواجد كثير من الـ"مينيونز" في مشاهد مختلفة من الفيلم.

6- إعلان لفيلم الأنيميشن Sing

تضمن الجزء الأول من "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" إعلانا لفيلم Sing "غنِ" قبل صدوره بأشهر عدة، إذ يظهر على ظهر حافلة هروب "سنو بول" وبقية الحيوانات بوستر دعائي لفيلم "غنِ".



