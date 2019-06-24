بعد عرضه.. بيكسار تكشف عن كواليس "toy story 4"

كشفت شركة بيكسار العالمية كواليس فيلم "toy stroy 4"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر أن يكون ذلك الجزء الأخير.
وتدور أحداث الفيلم حول سفر وودي و باز و بقية العصابةمع لعبة جديدة تدعى فوركي إل رحلة برية، لكي تتحول الرحلة إلي مغامرة غير متوقعة، تنتهي بمقابلة وودي إلي صديقه القديم بو بيب، وذلك في
يذكر أن فيلم "toy story 4" من تأليف جون لاسيتر، و إخراج جوش كولي، و بطولة كل من توم هانكس، تيم ألين، آني بوتس، توني هايل، كيجان مايكل كي، مادلين مكجراو، كرستينا هندريكس، جوردان بيل، كيانو ريفز، ألي ماكي، جاي هيرنانديز، لوري آلان، كريستين شال.
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