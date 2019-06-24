هذه رسالة الفنان نبيل الحلفاوي لمنتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على أداء المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).
وكتب الحلفاوي: "كنت مشفقًا على المغرب من وقوعها في مجموعة يمكن وصفها بالأصعب.. لكن مباراة اليوم خففت من القلق.. الفريقان كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في المتناول بشرط أن نرى المستوى المتوقع للكرة المغربية تحت قيادة مدير فني يفترض أنه الأفضل".
وفاز المنتخب المغربي في أولى مبارياته على ناميبيا 1-0، ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.
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