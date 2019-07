"NETFLIX" تعلن خريطتها البرامجية في يوليو 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة "نتفليكس- Netflix" الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، إذ يستمتع بها أكثر من 148 مليون عضو في أكثر من 190 دولة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية، عن خريطتها البرامجية لشهر يوليو المُقبل، ونستعرض أبرز ما فيها بالسطور التالية..

البروفيسور

في 19 يوليو يصبح مشاهدو نتفليكس على موعد مع الموسم الثالث من "البروفيسور"، وتدور أحداثه عندما يتم أسر ريو، ويتوجب على البروفيسور وفريقه أن يتحدوا لتحريره، ويتحتم عليهم وضع خطة جديدة تكون أكثر جرأة وفعالية من أي وقت مضى.

Working Moms

وفي 25 يوليو يشاهد الجمهور الموسم الثاني من "Working Moms"، وتدور قصته حول حياة "كيت"، "فرانكي"، "آن" و"إيان" كيف يعيشون مع نضج أطفالهن، بينما تتقاذفهن تربية الرضع وتقدم السن والموازنة بين العمل والحياة.

Orange Is The New Black

في 26 يوليو تتيح "نتفليكس" لمتابعيها الموسم السابع من Orange Is The New Black ، وفي بيان صحفي وصفت المسلسل بأنه مفجع وممتع في نفس الوقت، إذ يروي قصة تدور أحداثها في سجن للسيدات، حيث تقوم سيدة بمقايضة حياتها المريحة نتيجة ماضٍ غامض، فتجد نفسها في بذلة برتقالية وفي صراع غير متوقع وصداقة متينة وسط مجموعة غريبة من السجينات.

Point Blank

تطرح نتفليكس في 12 يوليو فيلمها الأصلي "Point Blank"، وفيه يتعاون ممرض في غرفة الطوارئ مع مصاب مُشتبه به في جريمة قتل لإنقاذ زوجته الحامل، في سباق مع الزمن ومجرمين متنافسين ورجال شرطة منشقين.

كاثرين رايان: ألطف الكائنات

وفي أول يوليو تقدم كاثرين رايان عرضًا كوميديًا بعنوان "ألطف الكائنات"، وفيه تناقش موضوعات حول الرجال، بيع المخبوزات، حقوق الملكية.

SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac

وفي 19 يوليو تقدم نتفليكس SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac. فيه تعاهدت "سييا" وفرسان البروج على حماية الآلهة اليونانية العائدة من جديد "أثينا"، في معركتها ضد قوى الشر العازمة على تدمير البشرية.