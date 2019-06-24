شاهد.. محمد هنيدي يهنئ إحدى معجباته بعيد ميلادها

هنأ النجم محمد هنيدي إحدى معجباته بعيد ميلادها، حيث كتبت تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر" قائلة: "هنيدييي قولي كل سنة وانتي طيبه عشان عيد ميلاديي انهارده". و علق الفنان محمد هنيدي كاتباً: "كل سنه وانتي طيبه عشان عيد ميلاديي انهارده". Advertisements يذكر أن الفنان محمد هنيدي شارك مؤخراً في مسرحية "3 أيام في الساحل" وهي بطولة كل من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثورت، ندا موسى، مها أبو عوف، محمد محمود، محسن منصور، سامية الطرابلسي، و المسرحية من تأليف حاتم حسين، و إخراج مجدي الهواري.

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