في ذكرى وفاته.. جحا المصرى وحكايات زوج معاصر أبرز أعمال يوسف داود

يحل اليوم 24 يونيو الذكرى الثامنة لوفاة الفنان يوسف داود، الذى تميز بإتقانه كل الأدوار التى قدمها بالإضافة إلى الكوميديا المتميزة له والتى قدمها في العديد من الشخصيات في السينما والدراما والمسرح، حيث شارك في الكثير من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية.



ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الأعمال التليفزيونية التى قدمها خلال مسيرته الفنية:



أنا وانت وبابا في المشمش

يُعد هذا المسلسل من بطولة الفنان الراحل محمود الجندي والفنانة فردوس عبد الحميد

والفنان يوسف داود الذى جسد دور "لبيب شطا"، حيث دارت أحداث المسلسل حول قصة موظف حكومي يكتشف وجود فساد إدارته فيقع ضحية لهؤلاء الفاسدين.



حكايات زوج معاصر

وشارك "داود" في مسلسل حكايات زوج معاصر مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة القديرة رجاء الجدواي والفنانه روجينا، وقدم دور الأب في المسلسل الذى دوامًا يعطى النصائح لمتزوجين من خلال مختلف الفئات

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في المجتمع المصري.



جحا المصري

وقدم الفنان يوسف داود دور القاضي في المسلسل أمام الفنان يحيي الفخراني والفنانة الراحلة سعاد نصر، حيث دارت أحداث المسلسل حول الحكاية الفلكورية الخاصة بجحا.

يوميات ونيس

شارك أيضًا "داود" في مسلسل يوميات ونيس المسلسل الاجتماعي الذى جمع الغعديد من الأجيال وتعلمت منه أيضَا أجيال لينضج من خلاله جيل واعٍ ومثقف ومتعلم، فالمسلسل من بطولة محمد صحبي والفنانة سعلاد نصر.



عصابة بابا وماما

قام يوسف داود بدور الأب لنجلاء التى جسدت دوره الفنانة نيكول سابا، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بطولة هاني رمزي والفنانة القديرة خيرية أحمد.

