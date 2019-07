في الذكرى الـ 10 لوفاته .. أهم محطات في حياة ملك البوب مايكل جاكسون

يحل غداً ذكرى ميلاد ملك البوب مايكل جاكسون، و الذي أدهش العالم بحركاته الراقصة، فملك البوب ولد يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 1958، في ولاية إنديانا، بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد بدأ مسيرته الفنية في الخامسة من عمره، كما ولد ملك البوب مايكل لعائلة فنية المكونة من تسعة أطفال، حيث كان ترتيبه السابع بين إخوته.

و كون والده و رفقة من إخوته فرقة غنائية و عرفت باسم "جاكسون 5"، و لمعت الفرقة و كان أبرزهم مايكل جاكسون، و الذي عرف من وقتها بخفة دمه و تميزه في عالم الموسيقى، كما اشتهر باقي أعضاء الفرقة فيما بعد و منهم: "جاكي جاكسون"، "تيتو جاكسون"، "جيرماين جاكسون"، "مارلون جاكسون".

أنشق مايكل جاكسون عن باقي أخوته وتحول بعدها للغناء الفردي بينما كان عضواً في الفرقة عام 1971 مع شركة موتاون للتسجيلات، و من أهم أعماله في تلك الفترة: "Got to Be There"، "ben"، "Music and Me" ،"Forever, Michael"، "off the wall".

وأصبح ملك البوب مايكل جاكسون في أوائل الثمانينات من القرن الماضي شخصية بارزة في الرقص والموسيقى الشعبية، لقدرته على كسر الحواجز العرقية والعنصرية وتحويل الأوبرا الدراماتيكية القصيرة إلى شكل فني وأداة ترويجية. حيث ساعدت شعبيته أن يكون أول مغني أفريقي الأصل تظهر فيديوهات أغانيه على قناة إم تي في الحديثة أنذاك ما أدى لشهرتها كما شكلت سبعة من ألبوماته المنفردة وحدها أكثر الألبومات مبيعا في العالم خلال مسيرته الفنية ومن بينهم:"bad"، "dangerous"، "history"، "invincible"، كما نال ألبوم "thriller"، خلال حفل الجرامي في عام 1984 على 8 جوائز جرامي في نفس الليلة، وكان أكثر مغني حصل على جائزة جرامي في نفس السنة.

في عام 1989 وبعد انتهاء جولته الغنائية، استمر في إصدار الأغاني بالمملكة المتحدة وأوروبا، وكان ثامن إصدار من الألبوم كانت أغنية "Leave Me Alone" التي كانت بنسخ السي دي فقط من ألبوم "BAD" الأغنية احتلت المرتبة الثانية بالمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، تاسع وآخر إصدار من الألبوم كانت أغنية Liberian Girl التي وصلت المرتبة الثالثة عشر، الكليب اعتبره الناقدون سبب انخفاض مبيعات الأغنية، حيث احتوى على عدد كبير من المشاهير مما أثر سلبياً على المشاهد حيث الكليب يجذب

المشاهد إلى الشخصيات أكثر من الأغنية.

وفي حفل جوائز الجرامي لعام 1989 حصل جاكسون على جائزة جرامي لأفضل كليب Leave Me Alone. إصدر عام 1988 أول فيلم لجاكسون صدر على أشرطة الفيديو Moonwalker الذي يعد ثاني أكثر فيديو مبيعاً بالتاريخ.

و لمع ملك البوب مايكل في عالم السينما أيضاً، و من أبرز أعماله: "the wiz"، "captain"، "moonwalker"، "michael jackson ghosts"، "men in black 2"، "miss cast away and the island girls".

وفي عام 1994 تزوج ملك البوب مايكل جاكسون من نجلة ملك الروك ألفيس بريسلي "ليزا"، و ظهر في هذا العام إعلان تلفزيوني قيمته عدة ملايين دولار يظهر فيه جاكسون بالبدلة العسكرية وحوله 5000 آلاف جندي، وتمثال كبير له.

Advertisements

تزوج لاحقا جاكسون من السيدة "ديبي رو"، والتي كانت عاملة الاستقبال في عيادة لعلاج الجلد في بيفرلي هيلز حيث كان جاكسون يعالج جلده، فتقابلا وتوطدت علاقتهما مع الوقت، وتزوجا في نوفمبر 1996 بعد أن تم الطلاق بشكل نهائي بينه وبين زوجته الأولى ليزا ماري بريسلي، ثم انفصل هو وديبي في أكتوبر 1999، وذلك بعد أنجابهما والديه: "باريس و برنس و بلانكت".

ولم ينجي مايكل من الشاعئات و التسؤلات عن حياته الشخصية حيث رفع عدة من القضايا النسب و التسؤلات حول الهوية الحقيقية للأب البيولوجي لأبنائه الثلاثة لا تزال موضع نقاش وتكهنات. فقدادعى طبيب مايكل الشخصي كونراد موراي بعد فترة من وفاة جاكسون وهو ذاته الطبيب الذي أدين بالقتل غير العمد للمغني، ادعى معرفة هوية الأب البيولوجي للأطفال، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول أن الممثل مارك ليستر أو طبيبه أرنولد كلاين هما الأبوان الحقيقيان لأبناء مايكل جاكسون. لكن في تقارير جديدة، تم تأكيد أمومة الشابين باريس وبرنس مايكل جاكسون لصالح الممرضة ديبي روي، وأعلن الممثل البريطاني مارك ليستر أنه الوالد البيولوجي لأولاد

مايكل جاكسون الثلاثة، إذ يدعي منحه سائله المنوي لمايكل عام 1996، أي قبل عام واحد فحسب من الأبن البكر لنجم البوب برنس مايكل. ويشار إلى أن مارك وهب سائله المنوي، ثم امتنع عن التعامل مع الاولاد بعد ولادتهم مباشرة، كما يشار إلى أن هناك شبها كبيرا وواضحا بين ابنة الممثل البريطاني أوليفيا ليستر وابنة مايكل جاكسون "باريس".

و في يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2009 سقط مايكل جاكسون قبل وقت قصير من ظهر اليوم مغشياً عليه في قصره في حي هولمبي هيلز في لوس أنجلوس، ليتم نقله فورا إلى مركز رونالد ريغان الطبي الجامعي بلوس أنجلوس "UCLA" بعد أن تلقى المسعفون في دائرة مكافحة الحريق في لوس أنجلوس مكالمة طوارئ من الرقم "911" في الساعة 12:22 مساء، وصلوا بعدها خلال ثلاث دقائق حيث وجدوا طبيبه الخاص ينجز إنعاشا قلبيا رئويا له بعد أن تأكد لهم أن المغني قد توقف عن التنفس، وقد استمرت بعدها جهود الطاقم لإنعاشه طول طريقهم إلى المستشفى الجامعي مركز رونالد ريغان الطبي لجامعة كاليفورنيا والواقع على بعد بضعة كيلومترات عن القصر دون جدوى، ولأكثر من ساعة بعد وصولهم في الساعة 1:13 بعد الظهر. ليعلن الفريق الطبي أن مايكل فارق الحياة في الساعة 2:26 مساء، عن عمر يناهز الـ 51 عاماً.

وقد أعلنت وفاته رسميا إلى الصحافة الأمريكية بعد بضع دقائق من طرف شقيقه جيرمين جاكسون، و قرر دفن جثمان جاكسون في يوم الخميس 3 سبتمبر 2009، في مقبرة فورست لون ميموريال بارك في غليندال بولاية كاليفورنيا.

وقام الطب الشرعي بإجراء تشريح أولي للجثة بناء على طلب من أسرة جاكسون، وتشريح ثاني بصفة خاصة بعد أيام قليلة من الحادثة بعد أن أعرب جوزيف جاكسون والد الفنان عن شكوكه حول أسباب الوفاة. وقد كشف التحقيق أن جل الأدلة والتهم تدين طبيبه الشخصي كونراد موراي بسبب ديونه المثقلة والتي تسببت له بعدم تركيز في عمله أدى إلى حقن مايكل بجرعة زائدة من عقار البروبوفول ومهدئ لورازيبام.

ورجح الأطباء الشرعيين تهمة "القتل الخطأ" بسبب الأدوية. حيث وفقا لمعهد الطب الشرعي، فإن هذه الأدوية هي سبب وفاة المغني العالمي. لكن تقرير تشريح الجثة لمكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس الذي أجري من قبل الأطباء لاكشمانان ساتيافاجيسواران و روجرز ، و الذي حصلت على نسخة منه وكالة اسوشيتد برس كشف أن مايكل جاكسون كان يتمتع بصحة جيدة رغم معاناته من التهاب الرئتين ومفاصل اليدين ومفاصل الجزء السفلي من العمود الفقري، لأنه أمر شائع جدا في الخمسينات. أما وزنه وقلبه وكليتيه وغيرها من الأعضاء فكانت في حالة جيدة وطبيعية، وكشف وجود أنواع أخرى من الأدوية هي الميدازولام، الديازيبام، ليدوكايين والإفيدرين.

في 21 نوفمبر 2009، أبلغت شرطة لوس أنجلوس الصحافة بمعلومات جديدة تثبت تورط الدكتور موراي في وفاة المغني، لكي تقرر بعدها تحويل القضية إلي قضية جنائية، و أن ملك البوب توفي نتيجة الأغتيال عن عمد.