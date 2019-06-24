أحمد السقا يكشف لـ"الوفد" لماذا قتل محمد سامي زوجته مي عمر في "ولد الغلابة"

أعرب الفنان الكبير أحمد السقا عن سعادته بعد نجاح مسلسله "ولد الغلابة"، الذي قام ببطولته ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وبردود فعل الجمهور نحو دور "عيسى".

أجاب السقا في تصريح خاص "لبوابة الوفد"، عن التساؤل الذي أثاره الجمهور حول مشهد قتل حبيبته "مي عمر"، في نهاية المسلسل، فقال: "أنا عندي مبدأ دائما اتفق عليه أنا والمخرج محمد سامي نحن لسنا من أنصار

ان الشر ينتصر في الأخر حتي لو كانت هناك دوافع قوية لأنتصاره و لأننا عندما نصنع دراما يكون الحد الأدني من أهدافها هو المتعة وأري أننا حققنا المتعة والمضمون".

وعن حقيقة أن "ولد الغلابة" شبيه بالمسلسل الاجنبي "Breaking Bad"، وتحديدًا مشهد النقود، قال أحمد السقا: "لقد سمعت ذلك الحديث بداية

من الحلقة الرابعة والعشرون فإذا كان المسلسل مقتبس من عمل أجنبي لماذا لم يلاحظوا ذلك منذ بداية الحلقات".

وأضاف معلقًا علي مشهد النقود الشهير في المسلسل: "من الطبيعي أن يكون هناك تشابه في بعض المشاهد ك (توارد خواطر) لكن أنا أعتقد أن من يقول ذلك لم يري المسلسل من الأساس".

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.