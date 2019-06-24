مصطفى حجاج يشعل حفله بالغردقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري مصطفى حجاج حفل غنائي ضخم بمدينة الغردقة، بمناسبة افتتاح ستى سنتر، وهو أكبر مول بمدينة الغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بمحافظة البحر الأحمر.

حجاج قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة منها: “خطوة، وزحمة حياتي، ويا منعنع، ويا لوز مقشر، والوجع، ومبحنلهاش، وأنا بتقطع من جوايا، واللى يقدر يتقدر، و100 وش”، وغيرها.

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والحفل من تنظيم هيدح هوج، وتميز بأجواء الفخامة على مدي قرابة الساعتين.

وكان من بين الحضور الفنان القدير أحمد ماهر، والفنانة والإعلامية سالي مطر، والفنانة علياء العربي، والفنان جرير منصور، ومحمد المصري، والشيخ صالح النعيني مدير مكتب الإعلام برأس الخيمة، والمستشار الإعلامي لولي العهد، ووفد من القنصلية الفرنسية وقيادات من رجال الشرطة.

ولفت أنظار الحضور ديكورات وتنظيم الحفل الذى ظهر بشكل رائع، وشارك في إحياء الحفل المطرب حجازي متقال، ومحمد نور، وهدى، والمطربة نجوان، واتسمت الأجواء بالبهجة، واستمر الحفل حتي الصباح، وذالك بفندق موفنمبيك 6 أكتوبر.