بختم “الطائر المغرد”.. دبي تستقبل مؤسس “تويتر” على طريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــــرد: أي شخص يسافر إلى الخارج يعلم تماما أن تدقيقات الأمن والفحص بعد رحلة طويلة هو أمر مرهق، لكن إذا كنت مؤسس “تويتر”، أحد منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية على الصعيد العالمي، فتجربة السفر من بلد إلى آخر سترسم ابتسامة على وجهك.

وصل الرئيس التنفيذي ومؤسس “تويتر”، جاك دورسي، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، والتقى بالشيخ “مكتوم بن محمد”، نائب حاكم دبي، كجزء من رحلته العالمية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ13 للمنصة، وعند وصوله إلى دبي، مر “دورسي” بالفحص الأمني كأي شخص آخر، لكنه حصل على ختم إضافي على جواز سفره غير شائع على الإطلاق.

نشر “دورسي” عبر حسابه على “تويتر”، صورة لصفحة جواز سفره مع طابع الهجرة في دبي، معلناً وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة مع رسالة الترحيب التي تقول: “مرحبا دبي” بالعربية، وإلى جانب طابع الهجرة العادي، تلقى “دورسي” ملصقًا مخصصاً يرحب بمؤسس “تويتر” وله شعار المنصة “الطائر المغرد” إلى جانب كلمة: “مرحبًا جاك.. دبي”.

زار “دورسي” مكاتب “تويتر” المختلفة في جميع أنحاء العالم، فهناك نحو 35 مكتبا لتويتر في العالم، 12 منها في الولايات المتحدة، وزيارته إلى دبي ليست مفاجئة؛ نظراً لأنها تستضيف المكتب الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الأسبوع الماضي، زار دبلن، بينما في الأشهر القليلة الماضية، زار لندن وهامبورج وباريس ومدريد والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.