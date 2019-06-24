مدحت شلبي يهاجم فتاة أزمة المنتخب : إنتي غاوية شهرة

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 05:46 مساءً - في تصريحات للإعلامي المصري ” مدحت شلبي ” في برنامجه ” مساء الأنوار ” المذاع على قناة نايل سبورت عن الأزمة التي أثارتها عارضة الأزياء ” ميريهان ” مع لاعبين من منتخب مصر بسبب دخولهم في دردشة معها على موقع ” إنستجرام ” بعد نشر صور لها .

هاجم مدحت شلبي الفتاة ووصفها بإنها ” غاوية شهرة ” وكانت تريد أن تسلط عليها الأضواء وتكسب عددا من المتابعين بما فعلته وحدث لها ما تريد بالفعل .

وأضاف ان الموضوع أخذ أكبر من حجمه ووجه إليها حديثه قائلا : ” إذا كنتي سمعاني دلوقتي أحب أقولك ده أمر متدني منك إنك تعملي كده في محاولة للإيقاع بهؤلاء الشباب ” .

ووصف الحديث الذي جرى بينها وبين اللاعبين ما هو إلا مجرد ” شات وكلام فارغ لا أكثر ولا أقل ” .

Advertisements

وعلى الجانب الآخر تحدث مدحت شلبي عن اللاعبين وإنهم لم يكن ينبغي أن يتحدثوا معها ويضعوا أنفسهم في هذا الموقف وإنه يجب التركيز حاليا فقط في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

قائلا : ” في أمور حصلت قبل كده اد ده 20 مرة ونامت ويجب أن ننهي الحديث في هذه الأزمة بأن نوجه شباب المنتخب بإنه لا يصح فعل ذلك بشكل عام كأخلاقيات عامة وإذا كان هناك عقاب يكون بعد البطولة فهذا ليس وقت الحديث في مثل هذه المواضيع وأن نطوي هذه الصفحة تماما الآن ” .

وأضاف قائلا : ” شبابنا جميل ومتدين ومحترم وده مش سلو شبابنا الحلو والأمور دي مش بتاعتنا ” .