الرئيس المكسيكي أندريس مانويل يبيع منتجعه الرئاسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عزمه على بيع مقر رئاسي في كوزوميل في ولاية كوينتانا رو، وذلك لمساعدة فقراء تلك الولاية.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن وكالة “نوفوستي” الروسية، قال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور: سأدرس كل شيء مرتبط بالمقر الرئاسي الذي يشكل منتجعا لراحة الرئيس في كازا مايا في كوزوميل، لأنه سيتم بيعه وستذهب الأموال إلى احتياجات كوينتانا رو الفقيرة.

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وعقد مزاد علني في المكسيك لبيع منازل كانت في السابق تابعة لتجار المخدرات، ووفقا لإدارة الممتلكات والعقارات التابعة لوزارة المالية في هذه الدول الأمريكية اللاتينية، فقد تم بيع تسعة من مساكن بارونات المخدرات الـ27، وحصلت الحكومة من العملية على 56.6 مليون بيزو أي ما يعادل قيمة “حوالي 3 ملايين دولار”.

وسيتم استخدام معظم هذه الأموال لمساعدة الفقراء، وهذه المرة في ولاية غيريرو.

يشار إلى أن أندريس مانويل لوبيز قال من قبل إنه يفكر في إضفاء الشرعية على أنواع معينة من المخدرات، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة الفقر والجريمة.. وإن الاقتراح الذي طرحه وزير الدفاع في الآونة الأخيرة، والذي أيد السماح باستخدام الأفيون لأغراض طبية، مهم وإنه لن يستبعد أي شيء.