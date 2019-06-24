بالصورة- أحمد جمال يزور المسجد الأقصى للمرة الثانية

وصل الفنان المصري أحمد جمال الى رام الله في فلسطين المحتلة حيث من المتوقع ان يحيي حفلة فنيّة الليلة ضمن فعاليات مهرجان “وين ع رام الله”.

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واستغل “جمال” الفرصة وقام بزيارة المسجد الأقصى، حيث نشر صورة على طريقة السيلفي وكتب “الحمدلله للمرة الثانية أستطعت أن أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى والصورة الآن من أمام قبة الصخرة ربنا يكتب لكم زيارته”.

من جهة أخرى، طرح احمد أغنية جديدة بعنوان ” قدها وقدود” كلمات محمد عاطف، ألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، اهداءً منه للشعب المصري في مساندة المنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقيا.

نذكر ان نجم أراب آيدول يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد المتوقع صدوره خلال الأشهر المقبلة.