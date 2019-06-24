ميرنا وليد - بيروت - ​ملحم زين​ صوت لن يزول في عالم الفن، متعلق بأغنيات الراحل وديع الصافي ومواويل بات من يتجرأ على قولها بطل، وبالاضافة الى ذلك يواكب الساحة الفنية ومتطلباتها الرقمية رغم أنه بعيد عن صخب مواقع التواصل الاجتماعي. يعرف ملحم زين كيف يقدم نفسه للناس من دون أن يمل منه المحبون.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-ملحم زين في طرابلس يغني ويتألق ويبقى "ريّس" الأغنية و"ريّس" بأخلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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