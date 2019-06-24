نهال عنبر قاطعت والدتها وتستهويها أدوار الشر.. ولا تهمها النجومية

ميرنا وليد - بيروت - الممثلة المصرية نهال محمد عنبر، تميّزت بأدوارها القوية والرائعة، ولدت لأم تعمل سيدة أعمال من محافظة المنوفية ولأب من محافظة الشرقية يعمل دبلوماسياً، حصلت على شهادة الثانوية من أميركا وحصلت على بكالوريوس في السياحة، وعملت في المجال السياحي قبل إتجاهها الى المجال الفني.

عشقت التمثيل منذ طفولتها وقاطعت والدتها

ولدت ​نهال عنبر​ في القاهرة يوم 25 حزيران/يونيو عام 1960، والدها كان يعمل في هيئة قناة السويس، ومنحته الهيئة فيلا بمنطقة بورتوفيق سكنت فيها الأسرة لفترة.

عشقت نهال عنبر التمثيل منذ طفولتها، وكانت تشارك في النشاط المسرحي بالمدرسة، وفي أثناء حضورها آخر حفلات عبد الحليم حافظ، شاهدتها إحدى الصحفيات وأعجبت بها، فتم وضع صورتها للعدد التالي من احدى المجلات.

اكتشفها المنتج ​رمسيس نجيب​، بعد مشاهدة صورتها على المجلة، وعرض عليها الظهور بفيلم "وادي الذكريات" مع الفنانة ​شادية​، بجانب بطولتها لثلاثة أفلام أخرى، فرفضت والدتها في بادئ الأمر، ثم اقتنعت بصعوبة، وفق ما أوضحت نهال عنبر في لقاء تلفزيوني.

وبعد شهرين من التحضير تراجعت والدتها عن قرار دخول إبنتها التمثيل، بسبب مشاهدتها لـ"قُبلة" في أحد العروض الخاصة للأفلام، وتخيلت إبنتها في المشهد نفسه، وعلى الفور أخبرت المنتج رمسيس نجيب بقرارها النهائي، بعدم دخول ابنتها هذا المجال.

قاطعت نهال عنبر والدتها لمدة شهرين بسبب فعلتها، لذا أرسلتها والدتها إلى شقيقها في أميركا لاستكمال دراستها هناك، وإبعادها عن فكرة التمثيل بمصر.

وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق، ومن ثم عملت لفترة كموظفة في إحدى شركات السياحة.

حقّقت حلمها في التمثيل

حقّقت نهال عنبر حلم التمثيل من خلال تسجيل حلقتين للفوازير مع الممثل سمير غانم، وذلك في أثناء فترة عملها بشركة السياحة، والظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "طيور الظلام" عام 1995، مع الممثل ​عادل إمام​، بعد ترشيحها من جانب الكاتب وحيد حامد، الذي كان أحد عملائها في شركة السياحة.

طغت أعمالها التلفزيونية على الأفلام السينمائية، حيث تألقت في الدراما التلفزيونية، وشاركت بعدد كبير من المسلسلات مثل، "أين قلبي"، "سوق العصر"، "​هوانم غاردن سيتي​"، "القاصرات"، "​زي الورد​"، "العراف"، "صاحب السعادة"، "عباس الأبيض"، "الست أصيلة"، "يتربى في عزو"، "الحقيقة والسراب"، "الليل وآخره"، "العصيان"، وغيرها من الأعمال الدرامية.

كما شاركت نهال عنبر في عدد من الأفلام، مثل "جاءنا البيان التالي"، "السفاح"، " ​المصلحة​ "، "90 دقيقة"، الى جانب مسرحيات منها "مراتي زعيمة عصابة".

تستهويها أدوار الشر ولا تهمها النجومية

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قالت نهال عنبر في مقابلة صحفية إن "أدوار الشر تستهويني لأن فيها ثراءً وتنوعاً في الأداء، ولأنني ضد الشر تماماً، تجدني أقدم هذه الأدوار في صورتها التي يجب أن يكرهها الجميع، ثم أقدم مصيرها في النهاية لتكون عبرة للناس".

وأشارت الى أنه "منذ بداية مشواري الفني وأنا لا أفكر في أن أكون نجمة، ولم يكن لهذا الأمر أية أهمية عندي، فأنا أقوم بعملي بكل حب وإتقان، وإذا نجحت فهذا شيء جيد، وهذا لا يعني أنني بلا طموح، على العكس لدي طموح في إتقان عملي نفسه".

تزوّجت 3 مرات

تزوّجت نهال عنبر للمرة الأولى من الفنان ​مجدي الحسيني​، وأنجبت إبنها الوحيد "حسام"، الذي يعمل مغني "راب".

ثم تزوجت للمرة الثانية من المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، ولكن حدث الطلاق بعد 7 أشهر، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال حسن صلاح، وإنفصلا بعد 4 أشهر.

علاقتها بإبنها حسام

أكدت نهال عنبر أنها واجهت صعوبات كثيرة خلال تربيتها لإبنها "حسام"، نظراً لأن زوجها كان دائم السفر.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنها كانت تربي "حسام" بمنتهى الحزم، خصوصاً في أيام المراهقة.

وتابعت: "أيام مراهقة حسام فضلت مخاصمته شهرين، وديه كانت أطول مدة مكلمهوش فيها، وطول الشهرين ميخرجش، وأما صالحته كان بالنسبة له عيد".

شائعة وفاة نهال عنبر

حالة من الغضب سيطرت على نهال عنبر في عام 2017، بعد انتشار شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت نهال عنبر الرد على هذه الشائعة التي وصفتها بالسخيفة من خلال بلاغ رسمي تقدمت به للنيابة ضد أحد المواقع الإلكترونية، والذي تسبب في نشر هذا الخبر الكاذب من البداية، حيث استخدم مقطع فيديو للممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ وهي تبكي، وزعم أنها منهارة على رحيل صديقتها نهال عنبر.

وأوضحت نهال عنبر أن هذا الفيديو من جنازة الممثلة الراحلة ​زبيدة ثروت​، وأضافت أنها لن تترك حقها، وستقاضي مروج هذه الشائعة التي أصابت أهلها وأصدقاءها بالهلع.