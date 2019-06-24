وصلة رقص لـ خالد الصاوي على أشهر أغاني الشاب خالد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان خالد الصاوي جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمقطع مصور له من أحد المناسبات التي كان يحضرها، وهو يرقص على أشهر أغاني الراي التي قدمها الشاب خالد طوال مشواره الفني.

وظهر “الصاوي” في المقطع وهو يقدم بعض الحركات التي تشبه رقصته في فيلم “كده رضا” مع الفنان أحمد حلمي، ولكن هذه المرة على أغنية “دي دي” الشهيرة للشاب خالد، ولاقى المقطع إعجاب الكثيرين من محبي خالد ومتابعيه وأشادوا بخفة ظلة.

جدير بالذكر أن “الصاوي” انضم إلى أبطال فيلم “ولاد رزق 2″، وانتهى من تصوير جميع مشاهده خلال الفترة الماضية، وكان من المقرر طرح الفيلم خلال عيد الفطر المبارك، ولكن تم تأجيله لعيد الأضحى المقبل.

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ويشارك “الصاوي” في بطولة الفيلم بجانب نجوم الجزء الأول: أحمد عز ،عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي، ومن إخراج طارق العريان.

ومن المقرر أن يعود “الصاوي” لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه “كل سنة وأنت طيب”، مع النجم تامر حسني وزينة، خلال الفترة المقبلة.