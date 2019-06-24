رنين الشعار تُهاجم مارسيل خليفة: وصف والدي بالحيوان المنقرض!

متابعة بتجــــــــــرد: في هجومٍ هو الأعنف عليه، سردت الفنانة رنين الشعار تفاصيل حادثة حصلت بينها وبين الفنان مارسيل خليفة على متن الطائرة، وأعربت عن غضبها عندما شبّه والدها الفنان عبدالكريم الشعار بالحيوانات الّتي تنقرض.

وتحت عنوان “أنا والأستاذ مارسيل خليفة والفرست كلاس”، كتبت رنين الشعار “اللي بدي خبّركن اياه هو هالحادثة اللي صارت من أربع سنين عالطيارة بجناح الفرست كلاس مع شخصه للأستاذ مارسيل خليفة.. ما بعرف بوقتها ليش استغرب إني عالفرست كلاس.. مع إنه المفروض أنا اللي إستغرب أنه الأستاذ مارسيل خليفة الشيوعي مسافر عالفرست كلاس”.

وتابعت “عندما وصلت الرحلة الى نهايتها وتستعد الطائرة للهبوط، قال لي “مش لازم بقى تعملي شغل مع بيّك، لازم تلاقي شي لنفسك وخط لإلك وحدك. بيّك بيشبه الحيوانات اللي عم ينقرضوا وبيحطّوهن بقفاص وبيصيروا يطعموهن نتفة نتفة”.

وختمت رنين الشعار “رجعت شفته للإستاذ مارسيل بعدها بفترة.. وواجهته وقلتله أني زعلانة منه والكلام اللي صدر منه ما كان لائق أبداً. أول شي نكر إنه قال هالكلام.. قام رجع جاوبني وقلّي: ما يكون عقلك زغير وتزعلي، ما أصلاً كلنا حيوانات”.