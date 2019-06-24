مليونا شكرًا لـ عبد المجيد عبد الله

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله نجاح أغنيته الجديدة “شكرًا” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليوني مشاهدة بعد خمسة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة عبد المجيد عبد الله على موقع “يوتيوب” الشهير. الأغنية من كلمات العاليه، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وتريات تامر غنيم، عود ياسر بوعلي، ايقاعات إبراهيم حسن ومكس وماستر جاسم محمد. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “شكرًا”:

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