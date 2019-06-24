عيسى المرزوق يصدر زفة هدل الحمام بصوته – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الكويتية عيسى المرزوق زفة “هدل الحمام” بصوته عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

زفة “هدل الحمام” من ألحان عيسى المرزوق نفسه، كلمات الصلال وتوزيع محمد ابراهيم وحقق الفيديو الخاص بها ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد أقل من عشر ساعات على إتاحة عرضه.

وكانت آخر أعمال عيسى المرزوق الفنية، أغنية “أوووف” من ألحانه، كلمات عذبي الدبيس وتوزيع علي المتروك.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.