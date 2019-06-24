أمير شاهين لـ"الخليج 365": "أنا وإلهام لم نتراجع عن الإنتاج.. ولا يهمنا الإيرادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

نفى أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، تراجع شركة "شاهين فيلم" التي يمتلكاها، عن إنتاج أعمال فنية، عقب توقف نشاطها منذ فترة، مؤكدًا أنهما لم يستقرا بعد على عمل سينمائي معين لإنتاجه.

وقال شاهين لـ"الخليج 365"، إن هو وشقيقته، يفضلان إنتاج الأفلام السينمائية، لأن السينما هي الأهم بالنسبة للجهة المنتجة، بحسب ما قال.

وتابع: "لم نفكر في أي إيرادات من الأفلام التي أنتجناها، ولكن الهدف الأسمى لنا كان الدعم المعنوي والحصول على جوائز لهذه الأفلام، وما قدمناه من أفلام حقق إيرادات معقولة".

وأضاف: "السينما حاليًا في إزدهار، ولدينا أفلام مشرفة جدًا في الفترة الأخيرة، أنا شاهدت فيلم الممر وأرى أنه تجربة رائعة وعمل مشرف وراقي جدًا، وسمعت أن كازبلانكا فيلم جيد".​