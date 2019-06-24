نجمة بوليود كاجال اجاروال تحتفل بعيد ميلادها في حديقة الحيوانات بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت ممثلة بوليوود كاجال اجاروال بعيد ميلادها الخميس 20 يونيو في دبي، فضلت الممثلة أن تحتفل في حديقة الحيوان، وهناك قضت وقتها مع الحيوانات، وشاركت العديد من صور عيد ميلادها على Instagram.

زارت كاجال حديقة حيوانات خاصة مليئة بأكثر من 500 حيوان، وقضيت وقتًا جميلًا هناك. أخذت Kajal Aggarwal إلى وشاركت كيف استمتعت بيومها الخاص في مزرعة. انها تشارك أيضا لطيف يرتد مع زرافة.

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كما شكرت اجاروال عائلتها وأصدقائها على التمنيات الطيبة لعيد الميلاد، كتب على حسابها الشخصي: “عائلتي المدهشة وأصدقائي في جميع أنحاء العالم، أود أن أشكر كل واحد منكم تمنى لي التوفيق في عيد ميلادي، وأتمنى فقط أن يمر هذا العام بشكل رائع! أقرأ أكبر عدد ممكن من الرسائل وأستطيع أن أعبر عن مدى شعوري بالبهجة الوفيرة التي تملكتني من كل رسائلكم الرائعة عبر جميع المنصات وكيف أنعم الله على الكثير من الحب من جميع الناس الرائعين. شكرا لكم من أعماق قلبي”.

كان أول ظهور لـ كاجال في بوليوود Bollywood في عام 2004، ثم توالت الأعمال من أفلام التيلجو، كما وقعت كاجال اجاروال البطولة لأفلام مثل باريس باريس وكومالي ورانارانجام.

في سياق مختلف، كانت كاجال اجاروال وصديقتها النجمة تامانا والتي تربطهما صداقة حميمة، قد تعرضتا مؤخرًا لتعليقات مسيئة حملت اتهاما بأنهما “سحاقيتان”، بعد نشر بهاتيا مقطع فيديو لهما وهما يتعانقان.