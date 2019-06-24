مانيشا كويرالا: حبي للرقص والقراءة بسبب أجدادي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول المؤلفة الممثلة الهندية مانيشا كويرالا إن أجدادها هم الذين ألهموها لتكون كاتبة ومفكّرة وشخصًا حريص على طرح الكثير من الأسئلة.

شاركت مانيشا صورة لكتابها الجديد، على حسابها بالسوشيال ميديا، وقامت بالتعليق قائلة: “كان حبي للرقص الكلاسيكي، وقراءة القصص الخيالية، وحلم أن أكون كاتبة / مفكّرة (أو في حالتي مستفسرة عن حالتي) مستوحى من الأجداد”.

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كما كتبت مانيشا، التي تم تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في عام 2012، كتابًا عن رحلتها كاحدى الناجيات، بعنوان ” شُفيت: كيف أعطاني السرطان حياة جديدة”.

شوهدت كويرالا آخر مرة على الشاشة في فيلم السيرة الذاتية ذي الميزانية الضخمة “سانجو” والذي يتناول سيرة حياة النجم الكبير سانجاي دوت، وبطولة الممثل الشاب رانبير كابور، كما أعلنت الممثلة في وقت سابق من هذا الشهر، عن بدء فيلم جديد.

وفي سياق مخالف، كان آخر عيد ميلاد للممثلة، حضره نخبة كبيرة من نجوم بوليوود، منهم شاروخان، سانجاي ليلا بهنسالي وزوجته ماهاناياتا، ريخا ومانيش مالهوترا، واوشا كاكاد، فيدو فينود شوبرا، يوم الخميس حفل عيد الميلاد الثامن والأربعين للممثلة الهندية مانيشا كويرالا.