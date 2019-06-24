كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين تتألق في رمضان ٢٠١٩ في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت النجمة السورية سوزان نجم الدين حالة من الجدل والنجاح الكبيرين علي المستوي الفني والجماهيري سواء في موسم رمضان او عيد الفطر السينمائي فكانت النجمة السورية الوحيدة التي شاركت في أعمال مصر لهذا العام وتألقت فيها وحققت بصمة خاصة بها.

أبدعت في دور "أصول" في مسلسل "ابن اصول" الى جانب الفنان حمادة هلال والذي قدمته بصيغة مختلفة وجديدة ليتفق الجميع على أنها غيرت شكل الأم التقليدي الذي رأيناه على مدار السنوات الماضية.

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