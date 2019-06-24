كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين تتألق في رمضان ٢٠١٩ في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حققت النجمة السورية سوزان نجم الدين حالة من الجدل والنجاح الكبيرين علي المستوي الفني والجماهيري سواء في موسم رمضان او عيد الفطر السينمائي فكانت النجمة السورية الوحيدة التي شاركت في أعمال مصر لهذا العام وتألقت فيها وحققت بصمة خاصة بها.
أبدعت في دور "أصول" في مسلسل "ابن اصول" الى جانب الفنان حمادة هلال والذي قدمته بصيغة مختلفة وجديدة ليتفق الجميع على أنها غيرت شكل الأم التقليدي الذي رأيناه على مدار السنوات الماضية.
وكانت مفاجأة نجم الدين مشاركتها كضيفة شرف من خلال ثلاثة مشاهد فقط في العمل الأكثر مشاهدة "كلبش"٣ الى جانب أبطاله أمير كرارة وهشام سليم حيث جذبت الأنظار اليها بقوة من خلال حضورها المختلف وأدائها المتفرد لدور سارة الامريكية التي كشفت حقائق سياسية هامة تتعلق فالمنطقة العربية.
وتعتبر حاليا نجمة من نجوم سوريا في دراما مصر هذا العام شاركت ايضا في بطولة فيلم "حملة فرعون" الذي حمل الصبغة العالمية وقدمت من خلاله دورا ملحميا عن الوطنية وخاصا بملامحها السورية العتيدة لتثبت سوزان من خلال مشاركاتها الثلاث أن النجومية لاتحسب بعدد المشاهد وطولها بل بتأثيرها في العمل ولما تحمله من رسائل هامة.
مؤخرا بعد تألقها في مصر كرمتها الجامعة البريطانية واختارتها لتكون نجمة ختام مهرجانها الخامس في مصر. كما احتفل فيها الاعلام المصري من خلال ندوات تكريمية عديدة ولقاءات خاصة.