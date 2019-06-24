بيان توضيحي من ميريام فارس لـ"شعب مصر الحبيب"

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""الخليج 365"" من بيروت: تداركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أزمة تصريحها المقتضب في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في المغرب على هامش مهرجان موازين. حيث أصدرت بياناً تفصيلياً توجهت فيه "للشعب المصري الحبيب"، موضحة أنه تم تفسير كلامها على غير ما قصدت، لأن اللهجة اللبنانية لم تكن واضحة للصحافيين، وفُسِّرَت على غير قصدها.

وأكدت أنها تعترف بفضل مصر عليها وتعتبرها بلدها الثاني الذي صنع نجوميتها، مشددة على أنها لا تتعالى على الشعب المصري ولا تضع نفسها في مقامٍ أعلى من زملائها الفنانين كما حاول البعض أن يفسِّر كلامها.

وأوضحت أنها قصدت أن تقول أن المتعهدين الذين كانوا يتعاقدون معها على الحفلات بشكلٍ دائم لم يعودوا قادرين على تلبية طلباتها أسبوعياً بسبب ازدياد متطلباتها وارتفاع أجرها مع ازدياد شهرتها. وبالتالي فهي لم تقصد الاساءة للفن المصري ولا لمصر وشعبها.

فيما يلي صورة البيان التفصيلي المنشور على صفحاتها على مواقع التواصل: