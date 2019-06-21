يعقوب شاهين يطل على جمهوره من الكواليس وهذا ما كشفه

متابعة بتجـــــــــرد: عقد النجم الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين جلسة تصوير خاصة بأغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبًا.

وشارك يعقوب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور حصرية من كواليس الجلسة وبتعليقه عليها أشار إلى أن الأغنية ستبصر النور قريبًا.

وكان يعقوب شاهين قد تواجد في مدينة اسطنبول التركية منذ أشهر حيث قام بتسجيل الأغنية المنتظرة هناك.

الجدير ذكره أن في رصيد محبوب العرب يعقوب شاهين أغنيتين “شو الفكرة” و”الرقم الثاني” اللتين حقق بهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي أجمع، وكانت آخر أعماله الفنية، أغنية “اللي نساك” للفنان عبدالله الرويشد التي أعاد تقديمها بتوزيع موسيقي جديد.