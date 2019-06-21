عاصي الحلاني يشعل أجواء القطيف في حفل مكتمل العدد – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة القطيف، بالمنطقة الشرقية بالسعودية، من تنظيم شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الحفل حضره حشد كبير من محبي عاصي الحلاني في المملكة العربية فرفع شعار كامل العدد.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الأمسية مجموعة من أجمل أغاني أرشيفه الفني التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، فردّد الجميع الكلمات عن ظهر غيب.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا”.