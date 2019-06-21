الأمير تشارلز يزور "جيمس بوند"

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أحمد جمال أحمدالجمعة 2019/6/21 12:26 صباحا بتوقيت أبوظبي
الأمير تشارلز مع الممثل دانيال كريج
فاجأ الأمير تشارلز فريق عمل الجزء الـ25 من سلسلة أفلام جيمس بوند بزيارته لهم بموقع تصوير الفيلم بمنطقة استوديوهات بمقاطعة "إيفر" الإنجليزية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من زيارة الأمير تشارلز، التي التقى فيها النجم دانيال كريج بطل الفيلم، وعددا من نجومه الآخرين.
وظهر الأمير الإنجليزي في اللقطات برفقة الممثلة الإنجليزية ناعومي هاريس، التي تجسد شخصية "موني بيني" السكرتيرة الخاصة برئيس جهاز المخابرات البريطانية بأفلام جيمس بوند.
كما أظهرت اللقطات لقاء الأمير تشارلز مع النجم الإنجليزي القدير "رالف فينيس"، الذي يجسد شخصية "إم" وهو رئيس جهاز المخابرات البريطانية بأفلام بوند، واشتهر "فينيس" بتجسيده من قبل لشخصية "فولدمورت" في سلسلة أفلام هاري بوتر.
وضمن زيارة الأمير تشارلز لموقع تصوير فيلم بوند المرتقب، حرص على أن يلتقط صورة تذكارية برفقة النجم دانيال كريج أمام سيارات أستون مارتن التي ستظهر في الفيلم.
ومن المقرر طرح الجزء الـ25 من أفلام بوند بحلول عام 2020، الذي سيظهر به النجم ذو الأصول المصرية "رامي مالك" في دور الشرير.
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