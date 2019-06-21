جورج وأمل كلوني يستضيفان عائلة أوباما في قصرهما.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستضيف النجم العالمي جورج كلوني وزوجته الناشطة الحقوقية، أمل علم الدين، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعائلته في قصرهما بإيطاليا.

وتعتبر زيارة عائلة أوباما لقصر كلوني على بحيرة كومو بإيطاليا الجليدية، هي المحطة التالية في جولة أوباما الأوروبية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسينضم باراك أوباما وزوجته ميشيل، وكذلك ابنتهما ماليا وساشا، إلى كلوني وزوجته أمل في حفل عشاء خيري لمؤسسة كلوني للعدالة مساء السبت، بعد وصولهما يوم الجمعة.

ويشتهر كلوني باستضافته للأثرياء والمشاهير في قصره، بما في ذلك ميغان ماركل وبراد بيت وبونو.

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ويقال إن عائلة أوباما ستقل طائرتها الخاصة إلى ميلانو من بروفانس، حيث يُعتقد أنهم يقيمون في فيلا تبلغ تكلفتها 60.000 دولار في الأسبوع.

وتقضي عائلة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما إجازة عائلية فخمة في جنوب فرنسا، وتكلفت هذه الرحلة مبالغ ضخمة.

ويُقيم الرئيس الأمريكي السابق في مزرعة فاخرة تبلغ تكلفته 62000 دولارًا في الأسبوع.

يُذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية المتضمنة وجود عدد من الحراس الشخصيين لضمان سلامة الرئيس السابق، تخفيض عدد موظفي المطار إلى الحد الأدنى وإرسال فرقة من الشرطة الفرنسية؛ لمواكبة المجموعة وضمان حماية الرئيس السابق والوفد المرافق له خلال الأيام الستة التي سيقضونها جنوب البلاد.