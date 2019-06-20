متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشارت بسنت، ابنة النجمة الراحلة، هند رستم، الى أن والدتها لم تندم للحظة عن اتخاذ قرار اعتزالها في سنّ 47، وهي في عزّ عطائها، ما جعلها تحافظ على أرشيفها الفني، الذي بقي محفورًا في الذاكرة.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة، التي أجراها موقع "فوشيا"، مع بسنت، ابنة النجمة هند رستم، على هامش تكريم والدتها، في مهرجان "الزمز الجميل"، إذْ كشفت عن السبب الأساسي لاعتزالها الفن، في سنّ مبكّرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هند رستم: والدتي آمنتْ بموهبة هاتين الفنانتين وتنبأتْ بنجوميّتهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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