نجمات الفن العربي يدعمن هيفاء وهبي أثناء فترة مرضها

بعد مغادرتها المستشفى الثلاثاء، ردت الفنانة هيفا وهبي على تغريدات بعض من الفنانات اللواتي تمنين لها الشفاء.

وردت هيفا على تغريدة الفنانة إليسا الذي جاء فيها: “سلامة قلبك عزيزتي. أتمنى لك الشفاء في أقرب ممكن”، وقالت: “حياتي إليسا، سمعت التسجيل التي أرسلته لبسام عندما كنت قلقة على صحتي. كلماتك لامست قلبي. أتمنى لك الصحة الجيدة”.

كما ردت هيفا على تغريدة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي كتبت فيها: “حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبدًا عن الناس اللي بيحبوكي”، وقالت: “شكرا شيرين كلامك دخل قلبي، وانتي كمان واحشاني”.

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وبعدها ردت على تغريدة الفنانة نجوى كرم التي قالت فيها “سلامة قلبك. انشالله كل الخير والصحة بيكونوا محاوطينك”، قائلةً: “الله يسلمك حبيبتي على دعوتك. وميرسي كتير على العطر الرائع”.

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وكانت الفنانة نيلي مقدسي كتبت لهيفا: “سلامة قلبك. انشالله ما بتشوفي شر وشمعتي المضواية اليوم عن نيتك تترجعي لأهلك ومحبينك بصحة وسلامة”. وجاء الرد من الأخيرة: ” الله يسلمك حبيبتي نيللي اكيد شمعتك من بين الشموع اللي ريحتني. انشالله كل ايامك حلوة متلك”.

والممثلة السورية شكران مرتجى كانت من المتمنيات لهيفا بالشفاء، حيث قالت: “يا رب تكوني وتبقي بخير”، لترد هيفا بالقول: “الحمدالله صرت كتير منيحة. ميرسي على اهتمامك”.

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