الانفصال داخل العائلة المالكة أصبح رسميًا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: انفصل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن المؤسسة الخيرية المشتركة مع دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعد مزاعم عن وجود خلافات شديدة بين الطرفين. وفي التفاصيل، فقد هاري وميغان مغادرتهما المؤسسة الملكية المشتركة لتأسيس مؤسستهما الخاصّة المنفردة. نُشير إلى أن المؤسسة الملكية المشتركة سابقاً ستُسمى مؤسسة دوق ودوقة كامبريج في وقت لاحق. وقد تمّ الإعلان عن الانفصال الرسمي يوم الخميس وقيل إن دوق ودوقة ساسكس سيُنشئان مؤسستهما الخاصّة بهدف تقسيم الواجبات العامة. والجدير ذكره، أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة هيكلية للمؤسسة المشتركة لتنسيق أنشطتها الخيرية بشكل أفضل.

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