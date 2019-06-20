ماجدة الرومي وملحم بركات معًا بنسخة إبداعيّة من “اعتزلت الغرام”

بعد أن وعدت الفنانة ماجدة الرومي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجأة مميّزة، وفت الرومي بوعدها وطرحت فيديو لأغنيتها “اعتزلت الغرام” على قناتها الخاصة عبر يوتيوب.

بالطبع ليست هذه هي المفاجأة، فالأغنية ليست بجديدة، انما الجديد في الأمر أن الأغنية طُرحت بتوزيع جديد وعلى طريقة “ديو” كان قد جمعها في وقت سابق مع الموسيقار الراحل ملحم بركات.

وقد تضمّن الفيديو لقطات للرومي وبركات خلال وجودهما في استديو التسجيل، حيث ردّدا سويًا الأغنية بطريقة مميّزة ومبهرة.

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وكان لهذه المفاجأة وقعا مؤثراً على محبّي الموسيقار الراحل، الذين افتقدوه وافتقدوا أغنياته وأعماله، فعبّروا في تعليقات عن حبّهم للموسيقار وحنينهم له وشوقهم لأعماله وشخصيته الفريدة التي كانت تثبت نفسها وتثير ضجة بعد كل مقابلة يجريها.

هذا وأثنى جمهور بركات على هذا الديو المميز، وشكروا الرومي على هذه المفاجأة.

وكان الموسيقار ملحم بركات قد توفي أواخر اكتوبر 2016، بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة، تميّزت بأغنيات حملت أسلوبه الفني الإبداعي الخاص، حيث جمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدد.