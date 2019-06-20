وفاء عامر: تلقيت صفعات كثيرة في حياتي وأفتش وراء زوجي كأي سيدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر، إنها تلقت العديد من الصفعات خلال حياتها الفنية وإلى وقت قريب، ولكنها لم تقف أمامها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه إذا لم تكن ناجحًا ولك كيان في المجتمع فلن يحاول أحد النيل منك، مؤكدة أنها لا تنسى لكي لا تأخذ صفعة جديدة ولكنها تكون حذرة، موضحة أن انتقامها يكون ممثلًا في العمل والنجاح أكثر.

أما عن شخصية فريدة، التي قدمتها في مسلسل “حكايتي”، فأكدت أنها تمتلك لؤم كوميدي فقط كأن تنفذ مقلبًا في إحدى صديقاتها فقط.

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وتابعت، أنها أصحت حذرة جدًا عند لقائها الأول مع أي شخص، وذلك لأن الإنسان كلما يكبر كلما يكتسب خبرات أكثر.

كما كشفت خلال الحلقة أنها تثق في زوجها المنتج محمد فوزي، أكثر من غيرتها عليه وذلك لأنه ثقة وطبيعة عمله التعامل مع النجمات، مؤكدة أن الرجل موقف، وموقف وراء أخر يصنع الحب، موضحة أنها شعرت بجدعنة زوجها وأنه يعمل دون أن يتحدث، و يخاف الظلم ويحترم الآخرين.

وأوضحت أنها مثل كل النساء تبحث وراء زوجها، وأول مرة استخدم فيها زوجها رقم سري للموبايل، سألته فأكد لها أنه استخدمه فقط حتى لو فقد الهاتف، وتذكرت خلال الحلقة أنها لم تأخذ الرقم السري منه إلى الآن.