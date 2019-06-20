فن ومشاهير

هيفاء وهبي في صور قديمة كما لم تشاهدونها يوماً

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farah.hassan 0 تبليغ

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 نشر مصوّر المشاهير اوهانس سركيسيان، صوراً للفنانة هيفاء وهبي تعود إلى التسعينيات، حين كانت لا تزال تعمل في مجال الإعلانات وعرض الأزياء.

وقال أوهانس إنّ هذه الصور من الأرشيف النادر الذي يحتفظ به، رغم سفره إلى بلجيكا منذ سنوات واستقراره هناك.

 

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وتبدو هيفاء في الصورة مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، كما تبدو في غاية الجمال، رغم أن الصور لم تخضع للفوتوشوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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