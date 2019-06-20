هيفاء وهبي في صور قديمة كما لم تشاهدونها يوماً

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نشر مصوّر المشاهير اوهانس سركيسيان، صوراً للفنانة هيفاء وهبي تعود إلى التسعينيات، حين كانت لا تزال تعمل في مجال الإعلانات وعرض الأزياء.
وقال أوهانس إنّ هذه الصور من الأرشيف النادر الذي يحتفظ به، رغم سفره إلى بلجيكا منذ سنوات واستقراره هناك.
وتبدو هيفاء في الصورة مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، كما تبدو في غاية الجمال، رغم أن الصور لم تخضع للفوتوشوب.
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